Jorge Jesus'un hedefi belli oldu!

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:17

Fenerbahçe’de Avusturya kampı bugün başlıyor. Sarı-lacivertli takımda, İstanbul’daki ilk etap çalışmalar ve çok zorlu olmayan rakiplerle oynanan üç hazırlık maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarına geçiliyor.

AVUSTURYA KAFİLESİNDE DAHA AZ OYUNCU

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen ilk etap kamp çalışmalarında Teknik Direktör Jorge Jesus, kadrodaki oyuncularla alakalı genel bir fikir edindi. Kiralık isimlerin geri dönmesi, genç oyuncuların katılımı ve milli takımda bulunan isimlerin izinlerini bitirmesiyle son günlerdeki idmanlar oldukça kalabalık bir kadroyla yapıldı. Antrenmanların daha verimli yapılması için daha az sayıda oyuncu Avusturya kafilesinde yer alacak. Buradaki amaç takımın sisteminin ve oyun şablonun oturmasını sağlamak olacak.

2 Temmuz’da Partizan, 6 Temmuz’da da Mol Fehervar takımı ile yapılacak hazırlık maçları bu açıdan çok önemli. İlk günden itibaren işi çok sıkı tutan Jorge Jesus bu maçlarda 20 Temmuz’da oynanacak olan Dinamo Kiev maçının provasını yapacak.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertlilerin bunun için ilk olarak 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibini geçmesi gerekiyor.

KAMPIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAKTİK AĞIRLIKLI GEÇECEK

Milliyet'in haberine göre, Jesus bu maçlara kadar 4-4-2 sistemi başta olmak üzere buna yakın dizilişleri ve oyun anlayışını futbolcularına ezberletmeyi planlıyor. Bu nedenle kampın büyük bölümü hazırlık maçları ve taktik ağırlıklı geçecek.

Teknik Direktör Jorge Jesus antrenmanlarda tüm futbolculardan garanti pas yapmalarını istiyor. Portekizli çalıştırıcı aksi taktirde kaptırılan topların risk oluşturduğu ve bu topları geri almak için takımın gereksiz efor harcadığına dikkat çekiyor. Bu yüzden pas trafiği sırasında mümkün olduğunca minimum risk ile oynamaları yönünde futbolculara uyarılar yapılıyor.

Sarı-lacivertli takımda kalçasından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre uzak kalan Arda Güler’de risk alınmıyor. Yeni sezonda takımın önemli isimleri arasında yer alması beklenen genç futbolcu iyileşse de kontrollü şekilde çalışıyor. Fiziksel gelişimini henüz tamamlamayan Arda’nın aynı bölgeden yeniden sakatlanmaması adına sağlık ekibi çok titiz davranıyor.



