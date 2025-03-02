Jose Mourinho 20 yıl sonra bir ilki başardı!
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, iki önemli başarının altına imzasını attı.
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve ligdeki çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da Antalyaspor galibiyetiyle birlikte iki ayrı başarı yakaladı.
20 YIL SONRA BİR İLK
Jose Mourinho, Süper Lig'de Christoph Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Evinde görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Portekizli teknik direktör, Ağustos 2014-Ocak 2015 (Chelsea) arasından bu yana ilk kez üst üste dokuz iç saha galibiyeti aldı.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #antalyaspor
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