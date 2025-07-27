Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan transfer sitemi: 'Başkan da görüyordur diye düşünüyorum'

Jose Mourinho'dan transfer sitemi: 'Başkan da görüyordur diye düşünüyorum'

27.07.2025 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'dan transfer sitemi: 'Başkan da görüyordur diye düşünüyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eusebio Kupası finalinde Fenerbahçe, Benfica'ya 3-2 yenildi. Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, "Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #jose mourinho

İlgili Haberler

Mourinho gözden çıkarmıştı: Alexander Djiku'ya sürpriz talipler!
Mourinho gözden çıkarmıştı: Alexander Djiku'ya sürpriz talipler! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşmesi kalan Alexander Djiku için Avrupa'dan 3 talip çıktığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında 'Mourinho' diyaloğu: 'Söylersem çok ayıp olur'
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında 'Mourinho' diyaloğu: 'Söylersem çok ayıp olur' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında Yüksek Divan Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik olarak "Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur" şeklindeki sözleri tartışmaya damga vurdu.
İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı!
İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı! Hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de takım kaptanlarından İrfan Can Kahveci maç sonunda açıklamalarda bulundu.