30.11.2025 09:34:00
Cumhuriyet Spor
Jose Mourinho'dan yine olay hareket!

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın 2-1 yendiği Nacional maçında Jose Mourinho'nun kenardaki hareketleri damga vurdu.

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional'a konuk oldu. Lizbon temsilcisi, 60'ta Ramirez'in golüyle geri düştü. Bu golle birlikte Jose Mourinho saha kenarında çıldırdı. Hakeme ve takıma kızan Mourinho'yu yardımcıları sakinleştirdi.

89'da Prestianni, 90+5'te Pavlidis'in attığı gollerle Benfica galibiyete uzandı. Maç son dakikasında Mourinho bu kez taça çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Nacional oyuncuları, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi.

 

