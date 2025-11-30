Jose Mourinho'dan yine olay hareket!

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional'a konuk oldu. Lizbon temsilcisi, 60'ta Ramirez'in golüyle geri düştü. Bu golle birlikte Jose Mourinho saha kenarında çıldırdı. Hakeme ve takıma kızan Mourinho'yu yardımcıları sakinleştirdi.
89'da Prestianni, 90+5'te Pavlidis'in attığı gollerle Benfica galibiyete uzandı. Maç son dakikasında Mourinho bu kez taça çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Nacional oyuncuları, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi.
90+5'te Benfica 2-1 öne geçince Mourinho zaman geçirmek için taca çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı!@ankerturkiye pic.twitter.com/MgYYqju9Vz— Tivibu Spor (@tivibuspor) November 29, 2025