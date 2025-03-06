Jose Mourinho'dan mağlubiyet açıklaması: 'Tur henüz bitmedi'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:04

Güncelleme: 06.03.2025 - 23:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 mağlup oldukları Rangers maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. "

"HENÜZ BİTMEDİ"

"Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."

"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı."

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...."

"GÜLECEKSİNİZ AMA İYİ BİR SONUÇ"

Jose Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Sahanın her yerinde kötüydük, sadece savunmada kötüydük demek adil olmaz. Bu söylemime güleceksiniz ama aslında bu performansa göre bu iyi bir sonuç. Daha da kötü olabilirdi. Bir penaltımız vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmak doğru değil. Saha içinde dinamiğimiz iyi değildi. İkili mücadeleleri kaybettik, hızlı top çeviremedik."

MOURINHO'DAN UZUN SORUYA TEPKİ

Jose Mourinho, kendisine yöneltilen uzun bir soru sırasında uyuma taklidi yaparak tepki verdi.

"KUTLAMA YAPMALARINI ÖNERMEM"

"90 dakika daha olması bizim için tek pozitif şey ama bu maçtan herhangi bir kritik sonuç çıkaramıyorum. Pozitif hiçbir şey göremiyorum, her şey yanlıştı. Yakaladığımız iyi pozisyonlarda da kaleci harika kurtarışlar yaptı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Tek olumlu yanı telafi etmek için bir maçımız daha olması."

“Rangers’a kutlama yapmalarını önermem. Sakin olun, henüz bitmedi.”