Joshua King'den veda mesajı: 'Sizlerden özür dilerim'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 00:52
Joshua King'den veda mesajı: 'Sizlerden özür dilerim'
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Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcu Joshua King taraftarlara veda etti.

"BU BİR VEDA DEĞİL ÇÜNKÜ..."

King, yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

54 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.


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