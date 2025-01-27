Jota, Celtic'e geri döndü: Bonservisi ortaya çıktı!
İskoçya Premiership ekibi Celtic, Portekizli oyuncu Jota'yı renklerine bağladığını duyurdu.
İskoçya Premiership ekiplerinden Celtic, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU
Celtic, son olarak Rennes forması giyen eski oyuncusu Jota'yı 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Bu sezon Rennes formasıyla 10 maça çıkan sol kanat 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
26 yaşındaki Portekizli oyuncu 2021-2023 yılları arasında Celtic forması giymişti.
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Portekizli yıldız Celtic'e geri döndü!
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Fenerbahçe Talisca'yı resmen açıkladı!
- Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş'a
- Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı!
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin forvetini istiyor!
- Adana Demirspor, Maestro'nun bonservisini belirledi
- Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu!
- Ünlü futbolcu uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
- Victor Edvadsen kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- İmamoğlu 'Heybedeki turp'un adını açıkladı
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Satılmış Büyükcanayakın kimdir?
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem