Jota, Celtic'e geri döndü: Bonservisi ortaya çıktı!

İskoçya Premiership ekibi Celtic, Portekizli oyuncu Jota'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Jota, Celtic'e geri döndü: Bonservisi ortaya çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:04

İskoçya Premiership ekiplerinden Celtic, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Celtic, son olarak Rennes forması giyen eski oyuncusu Jota'yı 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bu sezon Rennes formasıyla 10 maça çıkan sol kanat 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki Portekizli oyuncu 2021-2023 yılları arasında Celtic forması giymişti.


Etiketler: #Jota #Celtic #transfer

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