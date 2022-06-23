Juventus, Marko Arnautovic ile ilgileniyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:43

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın forvet pozisyonundaki alternatif isimlerinden biri Serie A'da Bologna forması giyen Marko Arnautovic. Siyah-beyazlılara, gündemindeki golcü futbolcu için rakip çıktı.

ARNAUTOVİC İÇİN JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre, uzun süredir temasta olduğu Wout Weghorst'tan olumlu dönüş alamayan Beşiktaş, Marko Arnautovic için görüşmeler yaptı. İtalyan devi Juventus, geçen sezon Bologna'da 34 maçta 15 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu için devreye girdi.

GOLCÜ OYUNCU NE KADAR KAZANIYOR?

Bologna'dan 3.5 milyon Euro kazanan futbolcu için siyah-beyazlılar şartları zorlayacak. Şayet bu transfer gerçekleşmezse listedeki diğer oyunculara yoğunlaşılacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

33 yaşındaki futbolcunun kulübü Bologna ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.