Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus'tan Filip Kostic kararı!

16.03.2026 12:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya Serie A devi Juventus, Filip Kostic için kararını verdi. Kış transfer döneminde gelen teklifleri reddeden İtalyan ekibi, sezon sonunda Sırp oyuncuyla yollarını ayıracak.

İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan Juventus'ta gelecek yıl için kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor.

JUVENTUS KARARINI VERDİ: YOLLAR AYRILIYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus, Filip Kostic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan devi, Kostic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Juventus, kış transfer döneminde Sırp sol bek için gelen teklifleri reddetmişti.

MOURINHO DAHA ÇOK ŞANS VERMİŞTİ

Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin rotasyonda kullandığı 33 yaşındaki sol bek, bu sezon 22 maçta 516 dakika süre aldı ve 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Filip Kostic, o dönem sarı-lacivertli teknik direktör Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerden biri olmuştu.

Kostic, Mourinho ile oynadığı dönemde sezonu 35 maçta 2 gol - 9 asistle tamamlamıştı.

İlgili Konular: #transfer #juventus #Filip Kostic

İlgili Haberler

Derbi öncesi Filip Kostic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı kart gören Filip Kostic, cezalı duruma düştü.
Filip Kostic'in yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus'a geri dönen Filip Kostic ile Olympiakos'un ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de savunma transferinde hareketlilik! Kyle Walker, Milan Skriniar, Filip Kostic… Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı.