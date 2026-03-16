Juventus'tan Filip Kostic kararı!

İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan Juventus'ta gelecek yıl için kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor.

JUVENTUS KARARINI VERDİ: YOLLAR AYRILIYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus, Filip Kostic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan devi, Kostic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Juventus, kış transfer döneminde Sırp sol bek için gelen teklifleri reddetmişti.

MOURINHO DAHA ÇOK ŞANS VERMİŞTİ

Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin rotasyonda kullandığı 33 yaşındaki sol bek, bu sezon 22 maçta 516 dakika süre aldı ve 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Filip Kostic, o dönem sarı-lacivertli teknik direktör Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerden biri olmuştu.

Kostic, Mourinho ile oynadığı dönemde sezonu 35 maçta 2 gol - 9 asistle tamamlamıştı.