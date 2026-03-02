Juventus'un Roma karşısındaki geri dönüşü yetmedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 09:58:00
Juventus, 3-1 geriye düştüğü Roma deplasmanından 90+3'te bulduğu golle 1 puanla ayrıldı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan maç 3-3 sona erdi.

Roma, Wesley'in 39. dakikada attığı golle Juventus karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Juventus, Francisco Conceiçao'nun 47. dakikada attığı golle 1-1'i yakaladı.

Roma, 54. dakikada Evan N'Dicka ve 65. dakikada Donyell Malen'in golleriyle Juventus karşısında skoru 3-1'ye getirdi.

Juventus, 78. dakikada Jeremie Boga'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip Juventus, 90+3. dakikada Federico Gatti'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız da mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Juventus 47, Roma 51 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Pisa'yı ağırlayacak. Roma, Genoa deplasmanına gidecek.

