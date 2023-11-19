Kaan Ayhan'dan taraftara mesaj! 'Kendimizi evimizde hissettik'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 19.11.2023 - 09:53

A Milli Takım'ın oyuncusu Kaan Ayhan, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir akşam geçirdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu atmosferi yaratan taraftarlarımız... Kendimizi evimizde hissettirdiler. Çok mutluyuz. Galibiyeti aldık, 90 dakika boyunca mücadele gösterdik. Maça iyi başlamadık, ikinci yarıya da iyi başlamadık, zor duruma soktuk kendimizi ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına çok mutluyum" dedi.

"KENDİ EVİMİZDE GİBİ BİR TURNUVA OYNAYACAĞIZ"



Ayrıca, "Kolay bir dönem geçirmedim. Zor bir dönemdi ama toparladığımı düşünüyorum. Hak ederek milli takıma döndüğümü düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma daha çok yardım ederek geri dönüş yapmak istedim. Bu gece o konuda çok yardımcı oldum" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu son olarak, "EURO 2020'ye de büyük hedeflerle gittik, hayal kırıklığı yaşadık. Oradan ders alıp, haddimizi bilerek demek istemiyorum ama yine de motivasyonumuz en yüksek şekilde buraya gelip, belki de kendi evimizde gibi bir turnuva oynayacağız. Sadece burada olduğumuz sürece değil, kulüplerimizde de buraya hazırlanıp, başarılı olmayı düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.