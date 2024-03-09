Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası

Maç, dizi ya da film izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde izleyenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:59
Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası
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Dizi, film, maç izleme gibi hizmet veren yasal platformları yasa dışı yollarla izleyenler adli soruşturmayla muhatap olabilir.

IP TV VE BENZERİ KAÇAK YAYIN İZLEYENLERE HAPİS CEZASI

TRT Haber'de yer alan habere göre, IP TV ve türevi kaçak yayınlar kullananların tespiti halinde söz konusu kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Söz konusu kaçak yayınların ödeme yöntemiyle ilgili de sıkıntılar yaşanması olası. IP TV hizmeti veren kuruluşlar genellikle iban yoluyla ödeme alıyor. Dolayısıyla korsan yayın kullananlar ödemeyi şahsi bir hesaba yapıyor. Para gönderilen kişilerin herhangi bir terör ya da suç örgütü mensubu çıkması durumunda kaçak yayın izleyenler bu açıdan da sancılı bir süreçle karşı karşıya kalabilir.


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