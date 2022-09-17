Kadın futbolunda tarihi skor: 34-0!
Brezilya Kadın Futbol Ligi'nde Falmengo, kendi sahasında ağırladığı Rio Sao Paulo'yu 34-0 mağlup etti.
Brezilya Kadın Futbol Ligi'nde Flamengo ile Rio Sao Paulo arasında oynanan mücadele tarihi bir skora sahne oldu.
Gavea Stadyumu'nda oynanan 4. hafta mücadelesini ev sahibi ekip Flamengo 34-0 gibi nadir görülen bir skorla kazanarak tarihe geçti.
Önceki maçlarda Barcelona'yı 3-0, Fluminese'yi 3-0 ve Botafogo'yu 2-1 mağlup eden Flamengo, 34-0'lık galibiyetin ardından 4'de 4 yapmış oldu.
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