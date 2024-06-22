Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk finalisti, Polonya'yı 3-0 mağlup eden İtalya oldu.
İtalya Milli Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) finale yükseldi.
İtalya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçını 25-18, 25-17 ve 25-12'lik setlerle kazandı.
VNL'nin diğer finalisti, Brezilya ile Japonya arasındaki karşılaşmayla belli olacak.
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