Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk finalisti, Polonya'yı 3-0 mağlup eden İtalya oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 14:52
Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
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İtalya Milli Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) finale yükseldi.

İtalya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçını 25-18, 25-17 ve 25-12'lik setlerle kazandı.

VNL'nin diğer finalisti, Brezilya ile Japonya arasındaki karşılaşmayla belli olacak.


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