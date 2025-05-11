Kafa travması yaşamıştı: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai'nin son durumu belli oldu.

Kafa travması yaşamıştı: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 23:25

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Maçın 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai, gözlem altındadır.

Beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."


Etiketler: #Felix Uduokhai #beşiktaş #sakatlık

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçildi: Serdal Adalı'dan ilk açıklama!

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçildi: Serdal Adalı'dan ilk açıklama!
Beşiktaş'a iki kötü haber birden!

Beşiktaş'a iki kötü haber birden!
Beşiktaş yıldızları ile güldü: Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor

Beşiktaş yıldızları ile güldü: Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler