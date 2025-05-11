Kafa travması yaşamıştı: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai'nin son durumu belli oldu.
Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Maçın 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai, gözlem altındadır.
Beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."
Etiketler: #Felix Uduokhai #beşiktaş #sakatlık
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