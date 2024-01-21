Karşılaşmaya devam edememişti: Cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında sakatlandığı için oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da sakatlandığı için oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
44. dakikada sakatlanıp yerini Davinson Sanchez'e bırakan Abdülkerim Bardakcı, ikinci yarıya sargılarla çıkıp yedek kulübesinde yerini aldı. Abdülkerim, skor 3-0'a geldikten sonra hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.
Abdülkerim Bardakcı, bu sarı kartla birlikte 4. kez sarı kartını gördü ve Galatasaray'ın evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçta cezalı oldu.
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