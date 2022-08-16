Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik sorumlu Sami Uğurlu'nun görevine son verildiğini duyurdu.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk teknik direktör ayrılığı Kasımpaşa'da yaşandı.
İstanbul ekibi, Sami Uğurlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu'nun görevine son verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, ikinci haftada Fenerbahçe'ye 6-0'lık skorla kaybetti.
ŞENOL CAN GERİ DÖNÜYOR
Sami Uğurlu'nun ardından yeniden teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, eski teknik direktörü Şenol Can ile anlaşma sağladı.
Geçen yıl Kasımpaşa'da görev yapan Şenol Can, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etmiş ve 1.45 puan ortalaması yakalamıştı.
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