Kayserili Milli Taekwondo Antrenörü Emir Soyer hayatını kaybetti

Birçok sporcu yetiştiren Kayserili Milli Taekwondo Antrenörü Emir Soyer hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:17
Kayserili Milli Taekwondo Antrenörü Emir Soyer hayatını kaybetti
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Kayseri’de taekwondo sporunda büyük emekleri olan, birçok sporcu yetiştiren milli antrenör Emir Soyer hayatını kaybetti. Kayseri Taekwondo İl Hakem Komitesi Üyesi olan Emin Soyer’in vefat haberini oğlu Bekir Soyer sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek ise, “Kayseri Taekwondo İl Hakem Komite Üyemiz Taekwondo Antrenörümüz ve Hakemimiz çok değerli Emir Soyer hocamız vefat etmiştir. Aile bireylerinin ve tüm Kayseri Taekwondo camiamızın başı sağ olsun Rabbim Rahmeti ile muamele eylesin mekanı cennet olsun inşallah” ifadeleriyle taziye mesajı yayınladı.


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