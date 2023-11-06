Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, kendi sahasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Kayserispor, ligde oynadığı son maçta Hatayspor deplasmanından 2-1'li galibiyet ile ayrılmıştı.
Alanyaspor ise kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
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