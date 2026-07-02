Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya milli takımının davetini kabul etti. Peki, Kazımcan Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kazımcan Karataş hangi takımlarda oynadı?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

16 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı. Altay’ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takım kategorisine yükselen genç futbolcu, milli takım alt yaş kategorilerinde ise 16 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.

Sol bek mevkisinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay’da 23’ü Süper Lig müsabakası olmak üzere toplam 32 maçta sahaya çıktı. 1733 dakika sahada kalan Karataş, bir gol ve iki asistlik istatistikle sezonu noktaladı.

Kazımcan Karataş, 2022-2023 yaz transfer sezonunda Galatasaray'a katıldı. Genç oyuncu ilk senesinde sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşadı.

2023-24 sezonunun devre arasında Ankaragücü’ne kiralanan Karataş, 2024-25 sezonunu ise kiralık olarak Rusya’nın Orenburg takımında geçirdi.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER

Altay

Galatasaray

Ankaragücü (kiralık)

Orenburg (kiralık)

Başakşehir (kiralık)

Milli takım kariyeri:

Türkiye U17

Türkiye U19

Türkiye U21

A Milli Takım tercihi: Kuzey Makedonya

KAZIMCAN KARATAŞ HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kazımcan Karataş, daha önce Türkiye U17, U19 ve U21 Milli Takımları'nda forma giydi. A Milli Takım seviyesinde ise henüz resmi bir maça çıkmadı.

Resmi açıklamalara göre genç futbolcu, uluslararası kariyerini Kuzey Makedonya Milli Takımı ile sürdürme kararı aldı. Vatandaşlık ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya'nın aday kadrosuna katılması ve resmi maçlarda forma giymesi bekleniyor.