Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğur Meleke kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?

Uğur Meleke kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?

2.07.2026 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uğur Meleke kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?

Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?" sorusu futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Uğur Meleke kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ünlü spor yazarı ve yorumcu Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Peki, Uğur Meleke kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?

UĞUR MELEKE KİMDİR?

Kosova göçmeni bir ailenin çocuğu olan Uğur Meleke 1 Ocak 1980 yılında doğdu. İlköğretim ve lise hayatını Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Burak Bora Anadolu Lisesi'nde geçirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Milliyet'te başladığı gazeteciliğe halen Hürriyet Gazetesi'nde spor yazarı olarak devam ediyor. Aynı zamanda Bein Sports'ta cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi geceleri yayımlanan Süper Lig programında yorumculuk yapıyor.

Meleke, matematiğe olan ilgisiyle tanınıyor ve Tübitak Matematik Olimpiyatı takımının eski bir üyesi. Altyapısında futbol oynadığı Gençlerbirliği takımının taraftarı ve 2822 numaralı kongre üyesi. İstanbul Kadıköy'de ikamet eden Meleke bekar. İngilizce ve Fransızca biliyor. Uğur Meleke, Hürriyet Gazetesi dışında zaman zaman İngiliz The Guardian'a da makaleler yazıyor.

Ayrıca The Guardian'ın her yıl düzenli olarak verdiği yılın futbolcusu ödülünün de jürisinde yer alıyor.

ÖDÜLLERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2011 yılının spor köşe yazısı ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2013 yılının spor köşe yazısı ödülü 

Türkiye Spor Yazarları Derneği Müsabaka Tenkit Yazısı birincilik ödülü 

Boğaziçi Üniversitesi yılın spor yazarı ödülü Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri

Altın Kelebek 2023 yılının en iyi spor programı ödülü 

UĞUR MELEKE TFF BAŞKANLIĞINA ADAY MI OLDU?

Spor yazarı ve yorumcu Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Açıklamasında Türk futbolunda köklü bir değişim hedeflediğini belirten Meleke, göreve seçilmesi halinde federasyonun yönetim yapısını ve kongre sistemini yeniden düzenleyecek adımlar atacağını ifade etti.

İlgili Konular: #TFF #TFF Başkanlık Seçimi #uğur meleke

İlgili Haberler

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?
Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim? Kanal D, 11 Mayıs 2020 yılının Mayıs ayından bu yana Kanal D’de ana haber bültenini sunan gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun görevine son verdi. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?
Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış kimdir? Abdurrahim Alkış kaç yaşında, nereli?
Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış kimdir? Abdurrahim Alkış kaç yaşında, nereli? Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış hakkında, bazı akraba ve yakınlarını üniversitede önemli görevlere getirdiği iddiaları gündeme geldi. Peki, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış kimdir? Abdurrahim Alkış kaç yaşında, nereli?
Kamuran İnselel kimdir? Kamuran İnselel kaç yaşında, nereli? Kamuran İnselel neden öldü? Kamuran İnselel hangi yapımlarda rol aldı?
Kamuran İnselel kimdir? Kamuran İnselel kaç yaşında, nereli? Kamuran İnselel neden öldü? Kamuran İnselel hangi yapımlarda rol aldı? Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle Alanya'da hastanede tedavi gören Kamuran İnselel, hayatını kaybetti. Peki, Kamuran İnselel kimdir? Kamuran İnselel kaç yaşında, nereli? Kamuran İnselel neden öldü? Kamuran İnselel hangi yapımlarda rol aldı?