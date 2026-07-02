Ünlü spor yazarı ve yorumcu Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Peki, Uğur Meleke kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Meleke TFF Başkanlığına aday mı oldu?

UĞUR MELEKE KİMDİR?

Kosova göçmeni bir ailenin çocuğu olan Uğur Meleke 1 Ocak 1980 yılında doğdu. İlköğretim ve lise hayatını Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Burak Bora Anadolu Lisesi'nde geçirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Milliyet'te başladığı gazeteciliğe halen Hürriyet Gazetesi'nde spor yazarı olarak devam ediyor. Aynı zamanda Bein Sports'ta cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi geceleri yayımlanan Süper Lig programında yorumculuk yapıyor.

Meleke, matematiğe olan ilgisiyle tanınıyor ve Tübitak Matematik Olimpiyatı takımının eski bir üyesi. Altyapısında futbol oynadığı Gençlerbirliği takımının taraftarı ve 2822 numaralı kongre üyesi. İstanbul Kadıköy'de ikamet eden Meleke bekar. İngilizce ve Fransızca biliyor. Uğur Meleke, Hürriyet Gazetesi dışında zaman zaman İngiliz The Guardian'a da makaleler yazıyor.

Ayrıca The Guardian'ın her yıl düzenli olarak verdiği yılın futbolcusu ödülünün de jürisinde yer alıyor.

ÖDÜLLERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2011 yılının spor köşe yazısı ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2013 yılının spor köşe yazısı ödülü

Türkiye Spor Yazarları Derneği Müsabaka Tenkit Yazısı birincilik ödülü

Boğaziçi Üniversitesi yılın spor yazarı ödülü Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri

Altın Kelebek 2023 yılının en iyi spor programı ödülü

UĞUR MELEKE TFF BAŞKANLIĞINA ADAY MI OLDU?

Spor yazarı ve yorumcu Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Açıklamasında Türk futbolunda köklü bir değişim hedeflediğini belirten Meleke, göreve seçilmesi halinde federasyonun yönetim yapısını ve kongre sistemini yeniden düzenleyecek adımlar atacağını ifade etti.