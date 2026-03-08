Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 09:53:00
Kenan Yıldız attı: Juventus farklı kazandı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Pisa'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'da 28. hafta maçında Juventus ile Pisa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Andrea Cambiaso, 65. dakikada Khephren Thuram ve 75. dakikada Kenan Yıldız ve 90. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

KENAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız attığı golün yanı sıra Cambiasso'ya asist yaptı ve 83. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.

20 yaşındaki Kenan Yıldız, Serie A'da bu sezon 27. maçında 9. golüne ulaştı.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 50'ye yükseltti ve 6. sırada haftayı kapattı. Kümede kalma savaşı veren Pisa 15 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Udinese'ye konuk olacak. Pisa, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #juventus #Kenan Yıldız #Pisa

