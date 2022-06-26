Kenya Rallisi'nde zafer Kalle Rovanpera'nın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 6. ayağını Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 16:36
Kenya Rallisi'nde zafer Kalle Rovanpera'nın
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Kenya'nın başkenti Nairobi'nin ev sahipliğinde 19 etap üzerinden koşulan mücadeleyi, 3 saat 40 dakika 24 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 4. zaferine ulaştı.

Rovanpera'nın takım arkadaşları Elfyn Evans, liderin 52 saniye arkasında 2'nci, Takamoto Katsuta ise 1 dakika 42 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla podyumunun tamamı, Toyota Gazoo takımı sürücülerinden oluştu.

WRC'de bu yıl sürücüler klasmanında 145 puanla zirvede bulunan Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Rovanpera; Kenya, İsveç, Hırvatistan ve Portekiz rallisi olmak üzere toplamda 4 etapta zafere ulaştı.

Monte Carlo Rallisi'ni M-Sport Ford'dan Fransız Sebastien Loeb, İtalya Rallisi'ni ise Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazanmıştı.

Genel klasmanda zirvede yer alan Fin sürücüyü, 80 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 62 puanla Tanak izledi.

WRC'nin 7. ayağı, 14-17 Temmuz tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.


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