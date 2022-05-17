Kerem Aktürkoğlu gol sevincini neden yapmadı? "Mental ve fizik olarak çok yorgunum"

17 Mayıs 2022 Salı, 10:46

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Müsabakanın 55. dakikasında sağ kanattan Ryan Babel’in ortasında arka direkte topla buluşan Kerem, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 10. gol sevincini yaşadı.

GOL SEVİNCİNİ NEDEN YAPMADI?

Nef Stadyumu'ndaki gecede 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Mental ve fizik olarak yorgun olduğunu belirten Kerem, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Ama bu sezonun ardından bir anlam ifade etmiyor. Mental açıdan ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hem mental ve fiziken çok yorgunum. Gol sevincim o anda içimden gelmedi demeyeyim ama ihtiyaç duymadım. Bugün çok fazla istediklerimi yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu yüzden gol sevincini yapmadım. Sahada her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. İnşallah sakatlanmadan ligi bitiririz" ifadelerini kullandı.