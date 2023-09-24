Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:59

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk kez kulübeye oturdu. Geçen sezon son 18 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinin ardından sarı kırmızılı oyuncu bu sezon da 4 lig ve 7 Avrupa maçında ilk 11'de başlamıştı.

YEDEKTEN GİRİP MAÇA ETKİ ETTİ

Kopenhag ile yapılan karşılaşmada kaçırdığı gollerin ardından tribünlerden tepki alan Kerem, 30 maç sonra kulübeye oturdu.

Cumartesi günü 2. yarıda oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, maça başlar başlamaz skora katkı vermeyi de başardı. 48. dakikada Kerem, ceza sahası içerisinde yerde kalıp takımına penaltı kazandırdı. Bu penaltıyı da Icardi gole çevirdi. Kerem bu sezon resmi maçlarda 4 gol, 5 asistlik katkı verdi.