Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 30 maç sonra yedek kulübesine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:59
Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi!
Abone Ol google-news

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk kez kulübeye oturdu. Geçen sezon son 18 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinin ardından sarı kırmızılı oyuncu bu sezon da 4 lig ve 7 Avrupa maçında ilk 11'de başlamıştı.

YEDEKTEN GİRİP MAÇA ETKİ ETTİ

Kopenhag ile yapılan karşılaşmada kaçırdığı gollerin ardından tribünlerden tepki alan Kerem, 30 maç sonra kulübeye oturdu.

Cumartesi günü 2. yarıda oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, maça başlar başlamaz skora katkı vermeyi de başardı. 48. dakikada Kerem, ceza sahası içerisinde yerde kalıp takımına penaltı kazandırdı. Bu penaltıyı da Icardi gole çevirdi. Kerem bu sezon resmi maçlarda 4 gol, 5 asistlik katkı verdi.


Player Alanı
kerem aktürkoğlu galatasaray Başakşehir süper lig

İlgili Haberler

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın yıldızları var'

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın yıldızları var'
Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!

Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!
Galatasaray Başakşehir'i yıldızları ile geçti! Başakşehir 1-2 Galatasaray

Galatasaray Başakşehir'i yıldızları ile geçti! Başakşehir 1-2 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler