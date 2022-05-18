Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden kariyer mesajı!
Süper Lig'in genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, başarılı oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, genç oyuncunun Galatasaray'daki geleceği ve Harry Potter gol sevinciyle ilgili konuştu.
Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Söğüt, "Kerem, Adana Demirspor maçından sonra çok enterasan bir açıklama yaptı. Niye Harry Potter gol sevincini yapmadın diye sordular. Kendi performansımdan memnun değildim dedi. Kerem inanılmaz kendini bilen bir futbolcu. Hak etmedim bu şovu yapmayı diyor. Daima kendini geliştirmek isteyen bir futbolcu" dedi.
"POTTER'I KEREM İLE OLUŞTURDUK"
Yıldız oyuncunun gol sevinciyle ile ilgili, "Harry Potter imajında Erkut Söğüt'ün yönlendirmesi var mı?" sorusunu ise Erkut Söğüt, "Bu bir ekip işi. Hiçbir zaman benim fikrim demem. Kerem ile beraber oluşturduğumuz bir proje. Marka oluşumunda İngiltere ve Amerika'da çalışan arkadaşlarımıza sorduk. Çok profesyonel bir çalışma. Bunun için uzmanlarla çalışmak lazım" açıklamasını yaptı.
Genç yıldız, Galatasaray formasını giydiği 82 karşılaşmada 19 gol ve 11 asist kaydetti.
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