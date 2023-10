Göztepe ile Ferhat Arıcan güçlerini birleştirdi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:08

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:08

Olimpik branşlarda büyük bir atılım yapan Göztepe, Türk cimnastik tarihinin olimpiyat madalyalı tek sporcusu Ferhat Arıcan ile güçlerini birleştirerek cimnastik branşında da ciddi bir atılıma imza attı. Cimnastik şubesindeki yeni yapılanma ile birlikte Ferhat Arıcan kariyerine hem sporcu hem de Göztepe Spor Kulübü Cimnastik Şube Başkanı olarak devam edecek.

İlk etapta Gürsel Aksel Stadı, Buca ve Gaziemir’de faaliyet gösterecek Göztepe Cimnastik Akademi’nin lansmanı Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Olimpik Cimnastikci Ferhat Arıcan, Cimnastik Federasyonu Başkanvekili İsmail Göktekin, Milli Cimnastikci Mehmet Ayberk Koşak ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleşti.

SEPİL: HEDEF; GÖZTEPE FORMASI GİYEN ÇOCUK SAYISININ ARTMASI

Başkan Mehmet Sepil, Göztepe’nin cimnastiğin yanı sıra futbol, voleybol, hentbol, yelken, basketbol, windsurf, triatlon, eskrim, okçuluk, yüzme, bilardo, masa tenisi, judo, satranç, tekvando ve briç branşlarına sahip olduğunu belirterek, “Olimpik branşlarımıza verdiğimiz değerin altını her fırsatta çiziyoruz. Buradaki amacımızın sürdürülebilirlikten geçtiğini de vurguluyoruz. Bu konuda adımlar atmaya devam ediyoruz. Bugün yüzme, basketbol ve yelken branşlarımızdan çok değerli yöneticilerimiz aramızda. Hepsi kendi alanında yetkin isimler. Şu an ise çok büyük bir gururla yanında oturduğum olimpik sporcumuz Ferhat Arıcan ile bu konuda çok önemli bir adım daha atıyoruz. Cimnastik şubemizin başına ülkemizin cimnastik alanındaki sembol ve örnek ismi Ferhat’ı konumlandırmak benim çok önem verdiğim bir konu. Bu gelişme için çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi. Bu gelişmeyle birlikte binlerce öğrencinin Göztepe forması giyeceğini vurgulayan Sepil, “Hedefimiz, her sokakta Göztepe forması giyen çocuk sayısının artması. İki yaşında başlanan cimnastik ise bunun ilk ve en güçlü adımı” ifadelerini kullandı.

ARICAN: CİMNASTİK, BİR ÇOCUĞUN SPORA BAŞLAMASI İÇİN EN İDEAL SPOR

Olimpik cimnastikçi Ferhat Arıcan da Göztepe’nin güç ve potansiyeli ile Kolektif Akademi’nin eğitim kalitesinin birleşiminden doğacak Göztepe Cimnastik Akademi’nin İzmir’e yepyeni bir heyecan getireceğini belirterek, “Cimnastik, bir çocuğun spora başlaması için en ideal spor branşı. Kolektif Akademi’nin üç ayrı merkezinde iki yaşından itibaren eğitim veriyoruz. Öğrenci sayımız bine doğru yaklaşıyor. Göztepe’nin potansiyeli ile çok daha fazla çocuğa ulaşacağız. Bu noktada, güçlü bir kulüp-taraftar aidiyeti sağlamanın da önemli adımlarını atmış olacağız” yorumu yaptı.

Arıcan, Kolektif Akademi’de Kurucu Ortak Coşkun Boncuk tarafından projelendirilen veli-antrenör iletişiminin Göztepe Cimnastik Akademi’de daha da güçleneceğini sözlerine ekleyerek, “Bir yıllık takvime yayılmış düzenli toplantılarla velilerimiz için sporcu ebeveynliği, çocuk gelişimi, beslenme ve hijyen gibi konularda da içerikler üreteceğiz. Bu iş birliğinin en kısa sürede çığ gibi büyüyerek Türk cimnastiğinde çok önemli bir konuma yükseleceğine inanıyorum” diye konuştu.