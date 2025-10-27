Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!

Kevin De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınmıştı. Penaltı vuruşu sırasında sakatlanan yıldız futbolcu, gözleri dolu bir şekilde sahayı ter etmişti.
Öte yandan Napoli, Kevin De Bruyne'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İtalyan ekibi, deneyimli futbolcunun sağ uyluğundaki biceps femoris kasında yüksek dereceli yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada Kevin De Bruyne'nin tedavisine başlanıldığını bildirdi.
2025 YILINI KAPATTI
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kevin De Bruyne'nin 2025 yılında sahalara dönmesi beklenmiyor.