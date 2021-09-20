Kick Boks Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'nda 2'si altın 9 madalya
Kick Boks Milli Takımı'ndan Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 2'si altın olmak üzere 9 madalya kazandı.
Kick Boks Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 9 madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli takım 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.
Milli sporcular Melike Gençaslan (48 kilo-full contact) ve Mert Yasin Doğan (+94 kilo-kick light) birinci,
Hasan Efe Durgut (81 kilo -full contact), Sefa Köksal (63.5 kilo-low kick) ve Dilara Köseoğlu (+70 kilo-kick light) ikinci olurken, Gökçenur Tarhan (+70 kilo-K1 style), Mert Yasin Doğan (+94 kilo-point fighting), Esmanur Yılmaz Akdoğan (50 kilo-kick light) ile Vedat Ağyürek (69 kilo-kick light) üçüncü sırada yer aldı.
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