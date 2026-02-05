Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş Türkiye Kupası'nda puanı son anda kurtardı!

5.02.2026 20:02:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI

Kocaelispor'un golünü 18. dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Beşiktaş'ın golü ise 88. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'den geldi. 

Siyah-beyazlı ekibin tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi 12'ye çıkmış oldu.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Beşiktaş ise 7 puana yükseldi.

Beşiktaş, kupanın bir sonraki haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'in 21. haftasında ise pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise pazartesi günü Kayserispor deplasmanına gidecek.

