Mısırlı futbolcu Elneny transferi hakkında konuştu
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, transfer açıklamasında bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mısırlı oyuncu İngiltere'deki geleceği hakkında konuştu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, transfer açıklaması yaptı.
"6 yıldır bu kulüpteyim" diyen Mohamed Elneny, "Burası benim ailem. Arsenal benimle devam etmek isterse son ana kadar bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Kimin oynayacağına ben karar veremem ama Arteta'nın beni 11'e alması için elimden geleni yapacağım" dedi.
"ARTETA'YA TEŞEKKÜR ETMELİYİM"
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'nın, takımdaki geleceği hakkında bir şey söylemediğini belirten Elneny, "Arteta bana güveniyor ve beni önemli maçlarda oynatıyor. Bu kararı için ona teşekkür etmeliyim" diye konuştu.
Premier Lig'de bu sezon Arsenal formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere 9 karşılaşmada forma giyen Mısırlı oyuncu, bu maçlarda takımına 2 asist katkısı sağladı.
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