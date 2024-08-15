Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Sami Uğurlu'ya flaş ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza verdi. Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan'a ise 1 maç ceza verildi.
PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise 1 maç ceza aldı.
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