Kraft Bright Osayi Samuel'in vedasını açıkladı, ardından paylaşımını sildi!

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Bright Osayi-Samuel için kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli ekibin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Samuel'e önce veda etti, ardından paylaşımını sildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:34
Kraft Bright Osayi Samuel'in vedasını açıkladı, ardından paylaşımını sildi!
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekibin, 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz temsilcisi QPR'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Bright Osayi Samuel

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Osayi-Samuel için 12 milyon Pound bonservis teklif etti. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkışan Bournemouth'un Fenerbahçe ile son ayrıntıları görüştüğü öne sürüldü.

VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Osayi Samuel'e eski kaleci antrenöründen başarı mesajı geldi. Fenerbahçe’nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Instagram hesabından Osayi Samuel'e yeni takımında başarılar diledi. Osayi ile orta sahada yaşadığı sevinci koyan Kraft, daha sonra o paylaşımı sildi.

 


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