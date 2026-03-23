Kulübü satın alacağı iddia edilmişti... İstanbulspor cephesinden Victor Osimhen açıklaması!

23.03.2026 12:21:00
Kulübü satın alacağı iddia edilmişti... İstanbulspor cephesinden Victor Osimhen açıklaması!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Osimhen'in kulübü satın alacağı iddiaları sonrası açıklama yaptı. Sarıalioğlu, "Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten" dedi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına dair Afrika'da çıkan haberleri yalandı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Sarıalioğlu, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Osimhen'in İstanbulspor'u devralarak Türkiye ve Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurma yönünde iddialı bir girişimde bulunmayı planladığını iddia edilmişti.

Afrik-Foot'un haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, Carter Efe ile yaptığı canlı yayın sırasında bu açıklamayı yaparak, planının sadece bir kulüp sahibi olmanın çok ötesine geçtiğini belirtmişti. Haberde "Osimhen, genç Nijeryalı oyuncuların altyapıdan keşfedilip, kendi ülkelerinde geliştirilip, daha sonra İstanbulspor aracılığıyla Avrupa'ya transfer edilebileceği bir sistem oluşturmak istiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadığı Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın son durumu belli oldu.
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ülkesinde katıldığı bir yayında sakatlığına dair konuştu.
Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.