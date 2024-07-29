Kuzey Tunçelli'den Türkiye rekoru!

Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde 7:47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:33
Kuzey Tunçelli'den Türkiye rekoru!
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Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde yarıştığı ikinci seriyi 7:47.29'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırarak 2. sırada tamamladı.

Toplam 4 seride 31 sporcu arasında en iyi 8 dereceyi yapan sporcular final yüzmeye hak kazanacak.


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