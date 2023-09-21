LASK - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında deplasmanda LASK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:58
LASK - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Thomas Sageder'in ekibi LASK ile karşılaşacak.

LASK - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Raifeisen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

LASK - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Dİ Bello'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformunda naklen yayımlanacak.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etmişti.

LASK ise Avusturya Ligi'nde Austria Klagenfurt deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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