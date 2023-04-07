Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda Lecce'ye konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, deplasmanda Marco Baroni'nin takımı Lecce ile karşılaşacak.
LECCE - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?
Via del mare Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LECCE - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli ligde oynadığı son maçta kendi evinde Milan'a 4-0 mağlup olmuştu.
Lecce ise Empoli deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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