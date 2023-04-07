Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda Lecce'ye konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:08
Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, deplasmanda Marco Baroni'nin takımı Lecce ile karşılaşacak.

LECCE - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Via del mare Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LECCE - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Napoli ligde oynadığı son maçta kendi evinde Milan'a 4-0 mağlup olmuştu.

Lecce ise Empoli deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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