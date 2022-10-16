16 Ekim 2022 Pazar, 12:12

UEFA Tahkim Kurulu’nun en eski ve en uzun görev yapan üyesi Levent Bıçakçı’ya UEFA’dan Onur Ödülü verildi.

1990 yılından bu yana UEFA’da görev alan ve son 30 senesinde de UEFA Tahkim Kurulu Üyesi olan Bıçakçı ödülünü Lizbon’da UEFA Disiplin Kurulu toplantısında aldı.

Ödül sonrası düşüncelerini dile getiren UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı, “Avrupa futbolunun en üst yönetiminden böyle bir ödül aldığım için mutluyum. 30 yılı aşkın süredr olduğu gibi futbola değer katan çalışmalar içinde olmaya devam edeceğim” dedi.