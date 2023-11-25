Lider PSG, Monaco engelini 5 golle aştı!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:09

Güncelleme: 25.11.2023 - 09:09

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, sahasında Monaco ile karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan maçı PSG, 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gonçalo Ramos, 39. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 70. dakikada Ousmane Dembele, 72. dakikada Vitinha ve 90+6. dakikada Randal Kolo Muani attı. Monaco'nun golleri 22. dakikada Takumi Minamino ve 75. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

Bu sonuçla 9. kez ligde galibiyet alan PSG, üst üste 6. maçını da kazandı. Monaco ise ligde 3. kez kaybetti.

Paris devi, 30 puanla liderliğini sürdürürken, Monaco 24 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Le Havre deplasmanına gidecek. Monaco ise Montpellier'i ağırlayacak.