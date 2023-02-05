Lille deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı! Rennes 1-3 Lille
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille, deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Rennes, sahasında Lille'i ağırladı.
Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmayı Lille deplasmanda 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.
Maçın henüz 1. dakikasında Gouiri'nin golüyle öne geçen Rennes, ilk yarıyı önde tamamladı.
51. dakikada Jonathan David'in golü VAR'da iptal edilirken 59. dakikada Zhegrova'nın golü maça eşitliği getirdi. 85. dakikada Remy Cabella Lille'i öne taşırken Andre Gomes 90+3'te maçın skorunu 3-1 olarak ilan eden isim oldu. Lille'de Edon Zhegrova attığı golün yanı sıra yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
Bu sonuçla Lille 38 puana yükselirken Rennes ise 40 puanda kaldı.
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