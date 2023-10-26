Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Lille - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:27
Lille - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

LİLLE - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Lille, grupta oynadığı son maçta Ki Klaksvik deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Slovan Bratislava ise deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana 'yı 1-0 mağlup etmişti.


Yusuf Yazıcı lille Slovan Bratislava uefa avrupa konferans ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Lille, 3 puanı Yusuf Yazıcı'yla aldı!

Lille, 3 puanı Yusuf Yazıcı'yla aldı!
Yusuf attı, Lille Avrupa'da kazandı!

Yusuf attı, Lille Avrupa'da kazandı!
Lille milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güldü

Lille milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güldü

En Çok Okunan Haberler