Lille - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
LİLLE - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Lille, grupta oynadığı son maçta Ki Klaksvik deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Slovan Bratislava ise deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana 'yı 1-0 mağlup etmişti.
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