Lille, uzatma dakikalarında coştu!
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, deplasmanda Lens'i 90+8 ve 90+11'de attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı.
Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lille, 2-0 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 90+11. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk yenilgisini alan Lens, 14 puanda kaldı. Lille ise puanını 17'ye yükseltti.
Ligue 1'de bir sonraki hafta Lens, Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Lille ise Lyon'u ağırlayacak.
Etiketler: #lille #Lens #Fransa Ligue 1
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