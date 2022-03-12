Liverpool zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig müsabakasında Liverpool, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı mağlup ederek şampiyonluk yolunda mücadele ettiği Manchester City'yi takibini sürdürdü.
Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luiz Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.
Liverpool'da beşinci sezonunu geçiren Salah, dördüncü kez bir sezonda en az 20 gol atma başarısı gösterdi.
Bir maçı eksik olan Liverpool, lider Manchester City'nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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