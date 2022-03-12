Liverpool zirve takibini sürdürdü

12 Mart 2022 Cumartesi, 19:06

Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luiz Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.

Liverpool'da beşinci sezonunu geçiren Salah, dördüncü kez bir sezonda en az 20 gol atma başarısı gösterdi.

Bir maçı eksik olan Liverpool, lider Manchester City'nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.