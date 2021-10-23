Los Angeles Lakers'ta Davis-Howard kavgası, maça damga vurdu
NBA'de Phoenix Suns'a 115-105 yenilen Los Angeles Lakers toplamda üst üste 8. yenilgisini aldı. Maça Davis-Howard kavgası damga vurdu.
NBA'de sezon öncesi oynadığı altı hazırlık maçını da kaybeden Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'a 115-105 yenilerek iki resmi maçında da galibiyetle tanışamadı.
Anthony Davis'in 22 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta LeBron James 25 sayı attı.
Suns'ta ise Chris Paul 23, Devin Booker 22, Mikal Bridges 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
MAÇA KAVGA DAMGA VURDU
Anthony Davis ve Dwight Howard, Lakers'ın Phoenix Suns'a 115-105 yenildiği maçta alınan bir mola sırasında kavga etti.
Kavga büyümeden takımdaki diğer oyuncular araya girdi.
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