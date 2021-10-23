NBA'de Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul, NBA tarihine geçti
Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul, 20 bin sayı ve 10 bin asist ile NBA tarihine geçti.
NBA'de Phoenix Suns, geçtiğimiz sezon playoff’larda elediği rakibi Los Angeles Lakers ile bu sezon ilk kez karşı karşıya geldi.
Phoenix Suns gece oynanan maçta LA Lakers karşısında 10 sayı farkla galip gelmeyi bilerek bu sezon 1. galibiyetini aldı. LA Lakers ise bu sezon 2. mağlubiyetini tatmış oldu.
Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul, Los Angeles Lakers'a karşı 115-105 galip gelinen maçta tarihe geçti.
Karşılaşmayı 23 sayı, 5 ribaund, 14 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan yıldız isim, NBA tarihinde 20 bin sayı ve 10 bin asist barajını geçen ilk basketbolcu oldu.
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