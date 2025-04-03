Lucas Torreira'dan derbi paylaşımı: 'İyi geceler'

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira'dan derbi paylaşımı: 'İyi geceler'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:29

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Galatasaray'da Lucas Torreira, maç sonrası bir paylaşım yaptı.

"İYİ GECELER"

Takım arkadaşlarını öven Torreira, "Bu takım büyük işler başarmak için kuruldu. Birlik ve büyük bir dostluk var. Kardeş gibi savaşıyor ve mücadele ediyoruz. İyi geceler" notunu düştü.

Uruguaylı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #fenerbahçe

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