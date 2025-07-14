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Luis Enrique'den flaş hareket: Saha karıştı!

Luis Enrique'den flaş hareket: Saha karıştı!

14.07.2025 09:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Luis Enrique'den flaş hareket: Saha karıştı!

Kulüpler Dünya Kupası finalinde bitiş düdüğünün ardından Chelsea ve PSG oyuncuları sahada birbirine girdi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Chelsea oyuncusu Joao Pedro'ya fiziki müdahalede bulundu.

Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, PSG'yi Cole Palmer (2) ve Joao Pedro'nun golleriyle 3-0 yendi. PSG'de Joao Neves, Cucurella'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber iki takım oyuncuları birbirine girdi. PSG'de Hakimi, Andrey Santon'un üstüne yürüdüğü esnada Joao Pedro araya girdi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Pedro'nun boğazı ve omzu arasında vurdu. 

Joao Pedro, Enrique'nin hareketi sonrasında yerde kaldı. Oyuncular ve güvenlik görevlileri iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

 

 

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