Luis Enrique, vefat eden kızına verdiği sözü tuttu!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek kupanın sahibi olan PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransız kulübünün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 6 yıl önce 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle kaybeden PSG teknik direktörü Luis Enrique, Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıkları maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

2015 yılında Barcelona'nın kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarı olan Luis Enrique kupa zaferini kızı Xana ile kutlamıştı. 10 yıl sonra tekrar şampiyonluğa ulaşan Enrique’nin yanında bu kez Xana olmasa da kupayı kızının anısına kaldırdı.

Kızı için, “Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim” ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam, kızı için bu kez PSG ile şampiyonlar Ligi'ne uzandı.

Luis Enrique, Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıkları maçın ardından duygusal mesajlar verdi. Enrique maç sonunda "Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmama ihtiyacım yok. O hep bizimle" diye konuştu.

Bu arada PSG'de taraftarları da Luis Enrique'yi ve kızı Xana'yı unutmadı ve onun için bir koreografi hazırladılar. Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique’nin gözlerinin dolduğu görüldü.



