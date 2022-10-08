Luis Suarez: 'Lionel Messi çok acı çekti'

08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:41

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'den eski takım arkadaşı Lionel Messi için itiraflar geldi.

NTV Spor'un haberine göre 35 yaşındaki Luis Suarez, Messi'nin Barcelona'dan ayrılık sürecine ilişkin, "Barcelona'da olduğum süre boyunca hiç 25 golün altına düşmedim. Bayern Münih'e elenmemiz ve Messi'nin ayrılması, her şeyi karıştırdı. Barcelona'dan ayrılmak zorunda olması onu çok üzdü. Onu hiç öyle ağlarken görmemiştim. Ayrılırken çok acı çekti" dedi.

35 yaşındaki Lionel Messi, 16 yıllık Barcelona kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 10 kez İspanya La Liga ve 7 kez İspanya Kral Kupası sevinci yaşadı.