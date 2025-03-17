Maç bitti saha karıştı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Hakem Cihan Aydın’ın maçın son düdüğünü çalmasının ardından Samsunlu futbolcu Bola ile F.Bahçeli İsmail arasında itişmeler yaşandı. Bu olaya iki takım futbolcuları ve teknik heyetler de eklenince sahaya çevik kuvvet polisleri girdi.

Bir süre daha yüksek tansiyon devam etti. 90+7. dakikadaki kornerde Dzeko’nun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk direk dibinden güçlükle kurtardı. 90+8’de Mert Hakan Yandaş’ın şutunu yine Okan çıkardı.

F.Bahçe tribünleri, 90+5. dakikada ceza sahasında pas vereceği arkadaşları varken çektiği şut auta giden Mert Hakan Yandaş’ı kısa süreli ıslıkladı. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk 11’in vazgeçilmez isimleri Nesyri, Yusuf, Osayi ve Szymanski’yi Samsunspor karşısında yedek oturttu.

Nesyri 9 maç sonra kulübede kaldı. Portekizli hoca, Nesyri, Osayi ve Szymanski’yi 58. dakikada sahaya sürdü. 73’te Szymanski’nin kafa vuruşunda top direğe takıldı. Mourinho, hakeme itirazı sonrası sarı kart gördü.